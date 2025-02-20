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Царьград

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"Ростех" увеличил выпуск боеприпасов "Краснополь-М2" в 25 раз в 2024 году

"Ростех" увеличил выпуск боеприпасов "Краснополь-М2" в 25 раз в 2024 году

Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в "Ростех", в 2024 году значительно нарастил производство управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2", увеличив выпуск в 25 раз благодаря повышению технологичности и упрощению процесса производства.

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