"Ростех" увеличил выпуск боеприпасов "Краснополь-М2" в 25 раз в 2024 году

Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в "Ростех", в 2024 году значительно нарастил производство управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2", увеличив выпуск в 25 раз благодаря повышению технологичности и упрощению процесса производства.