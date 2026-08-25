Опросы показали, сколько россиян будут голосовать на выборах в Госдуму

66% россиян заявили о планах принять участие в голосовании на выборах в Госдуму девятого созыва. Об этом сообщил директор по политическим исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Фонда развития гражданского общества «ЕДГ – 2026: активная фаза кампании».