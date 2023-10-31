В Татарстане в третьем квартале замедлился рост цен на вторичное жилье

В Татарстане зафиксировали замедление годового роста цен на жилье на вторичном рынке. В третьем квартале 2023 года такие квартиры подорожали на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после 6,7% по итогам апреля-июня и 16,1% в январе-марте, следует из данных Росстата.
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