Российский ФБР и Медиагруппа «Патриот» обсудят проблему пыток в тюрьмах Запада

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) и медиагруппа «Патриот» поднимут на обсуждение вопрос о пытках в тюрьмах стран Запада в рамках конференции на тему «Пытки в правоохранительных системах современного мира: проблема и способы ее решения».