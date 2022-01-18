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Российский ФБР и Медиагруппа «Патриот» обсудят проблему пыток в тюрьмах Запада

Российский ФБР и Медиагруппа «Патриот» обсудят проблему пыток в тюрьмах Запада

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) и медиагруппа «Патриот» поднимут на обсуждение вопрос о пытках в тюрьмах стран Запада в рамках конференции на тему «Пытки в правоохранительных системах современного мира: проблема и способы ее решения».

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