«Служение ради мира» Под таким названием состоялась классная встреча в Деминской школе с участником СВО во время проведения спортивного праздника.
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«Служение ради мира» Под таким названием состоялась классная встреча в Деминской школе с участником СВО во время проведения спортивного праздника.