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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малинин о том, что отбор в финал Гран-при хотят производить по рейтингу: «Что это за фигня с ISU? Им серьезно нужно подумать, что они делают»

Олимпийский чемпион в команде, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин высказался о возможных реформах в календаре ISU.

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