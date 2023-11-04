В Приморском крае проводится проверка по факту смертельного ДТП

В Приморском крае произшло ДТП со смертельным исходом. Автоавария случилась в городе Артеме. По предварительным данным, погибшая в результате аварии женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает PRIMPRESS.
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