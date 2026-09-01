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Царьград

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"Преступница, мошенница или аферистка": Отец Яниса Тиммы выдвинул новые обвинения в адрес Анны Седоковой

"Преступница, мошенница или аферистка": Отец Яниса Тиммы выдвинул новые обвинения в адрес Анны Седоковой

Смерть экс-игрока БК "Химки" продолжает обрастать ранее неизвестными подробностями. Накануне отец Яниса Тиммы выдвинул новые обвинения в адрес певицы Анны Седоковой: "Преступница, мошенница или аферистка".

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