1943. Сражение за Корсику. Штурмовая бригада «Рейхсфюрер СС» в боях против французов и итальянцев

Перевод статьи «Die Schlacht um Korsika. Die Sturmbrigade «Reichsfuerer SS» im Kampf gegen Framzosen und Italiener», опубликованной в немецкм военно-историческом журнале «Zeitgeschichte» (№№ 9-10 за 2024г.
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