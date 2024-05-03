Нарколог назвал самый безопасный крепкий алкоголь. И это не водка

Руслан Исаев объяснил, почему ром безопаснее коньякаВрач психиатр-нарколог Руслан Исаев считает, что ром можно назвать самым безопасным крепким алкогольным напитком, поскольку он воздействует на печень менее агрессивно.
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