«Полная ложь». Такер Карлсон ответил на информацию о встрече со Сноуденом в Москве. Что об этом известно?

Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с бежавшими из родной страны экс-сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах президента США Джо Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии