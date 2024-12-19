Ностальгия зашкаливает!!! Ёлочные шары с героями советских фильмов появились на маркетплейсах. Стоят украшения не по-советски дорого — за один шар придётся отдать 660 рублей.
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Ностальгия зашкаливает!!! Ёлочные шары с героями советских фильмов появились на маркетплейсах. Стоят украшения не по-советски дорого — за один шар придётся отдать 660 рублей.