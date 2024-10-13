Ремонт на четыре дня притормозит водителей в тоннеле дамбы Петербурга

Как сообщила 13 октября пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, с 14 по 18 октября движение по транспортному отсеку Финской стороны на внешнем кольце КАД ограничат из-за ремонта.
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