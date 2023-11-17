Аксаков обратился к экспертам для разработки новой ипотечной программы

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков направил обращения в кабмин, профильные ведомства и экспертам для разработки предложений по ипотечному кредитованию жителей малых городов и удаленных регионов.
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