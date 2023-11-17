Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Во как испугались сволочи!В WADA пригрозили...
  • Ангелина Рогова
    Работодателям выгоднее брать на работу мигрантов- не надо оформлять,не надо платить страховые взносы в Пенсионный фон...Почти 140 человек...
  • Zoia Goldshtab
    Ой!Ща шнурки токо завяжем.....В WADA заявили, ч...

Аксаков обратился к экспертам для разработки новой ипотечной программы

Аксаков обратился к экспертам для разработки новой ипотечной программы

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков направил обращения в кабмин, профильные ведомства и экспертам для разработки предложений по ипотечному кредитованию жителей малых городов и удаленных регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх