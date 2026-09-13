Определились победители первого дня чемпионата мира по самбо

На чемпионате мира по самбо, который впервые проходит в Бразилии, завершился первый день, в рамках которого определились победители и призеры в восьми весовых категориях в индивидуальном зачете.
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