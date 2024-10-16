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Банки в России могут заработать 3,3 трлн рублей в этом году

Банки в России могут заработать 3,3 трлн рублей в этом году

Банки, скорее всего, выйдут на прибыль 3,3 трлн руб. по итогам текущего года, если сохранятся нынешние темпы кредитования, пишут «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Козлачкова.

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