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Разработка российского аналога Nvidia: Fplus и «Модуль» готовятся к 2025 году

Разработка российского аналога Nvidia: Fplus и «Модуль» готовятся к 2025 году

Российские компании Fplus и «Модуль» разрабатывают ИИ-ускорители, стремясь конкурировать с Nvidia. В 2025 году планируется выпустить 100 серверов, способных выполнять алгоритмы ИИ.

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