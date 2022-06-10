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Ласицкене заявила, что Баху не хватит смелости снять наказание с россиян

Ласицкене заявила, что Баху не хватит смелости снять наказание с россиян

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не сможет отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований из-за нехватки смелости.

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