Ласицкене заявила, что Баху не хватит смелости снять наказание с россиян

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не сможет отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований из-за нехватки смелости.
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не сможет отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований из-за нехватки смелости.
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