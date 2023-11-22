Роберт Шварцман отработает тренировку Гран При Абу-Даби с Ferrari

USA Today SportsДве команды Формулы 1, которые не успели провести обязательные тренировки с молодыми пилотами по ходу сезона-2023, посадят за руль новичков в первой пятничной практике заключительного этапа в Абу-Даби.
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