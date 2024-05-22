Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Какие могут быть сделки без знания языка.Что за утопическая практика появилась - приглашать переводчика.Не знали куда...В ХМАО нотариусам...
  • Игорь Петров
    Сажать с конфискацией!Власти Ханты-Манс...
  • В119
    Бабло - это зло. Ничего не вижу, ничего не слышу. Насрать на всё и на всех. Кто её может взять за шкварник? Вопрос ри...«Вы не слышите мо...

Партнер властей ХМАО Щербаков, ставший фигурантом дела о вымогательстве, вышел из состава учредителей крупного медиахолдинга

Партнер властей ХМАО Щербаков, ставший фигурантом дела о вымогательстве, вышел из состава учредителей крупного медиахолдинга

Попавший в поле зрение силовиков Федор Щербаков, партнёр властей Ханты-Мансийского автономного округа и совладелец медиахолдинга «ПремьерМедиаИнвест», которой владеет ресурсом «Муксун фм», вышел из состава учредителей компании.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх