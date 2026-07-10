Осужден украинский военнослужащий за покушение на убийство мирного жителя и обстрелы гражданской инфраструктуры в ДНР

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, легли в основу обвинительного приговора в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины Владимира Лямина.
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