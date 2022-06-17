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Die Welt: немцы назвали дешевой постановкой воздушную тревогу во время визита Шольца в Киев

Die Welt: немцы назвали дешевой постановкой воздушную тревогу во время визита Шольца в Киев

globallookpress/Schacht, Henning Читатели немецкого издания Die Welt прокомментировали воздушную тревогу в Киеве во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца: многие сочли произошедшее постановкой, чтобы оказать впечатление на иностранных политиков.

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