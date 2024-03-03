Марафоны желаний работают! Важно помнить про 4 правила

В последнее время существует тренд на осознанную жизнь, успех и исполнение желаний. Для реализации таких целей могут помочь марафоны желаний, популярность которых растет с каждым годом, потому что большинство людей живет своей обычной жизнью.
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