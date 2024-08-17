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Вильфанд пообещал жару до 38 градусов в ряде российских регионов

Вильфанд пообещал жару до 38 градусов в ряде российских регионов

РИА Новости/Алексей Сазонов В последние недели календарного лета в ряде российских регионов установится аномальная жара, в некоторых субъектах столбики термометров поднимутся до плюс 38 градусов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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