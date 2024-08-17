Вильфанд пообещал жару до 38 градусов в ряде российских регионов

РИА Новости/Алексей Сазонов В последние недели календарного лета в ряде российских регионов установится аномальная жара, в некоторых субъектах столбики термометров поднимутся до плюс 38 градусов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии