Кредитный портфель россиян превысил 40 трлн: почему заемщики возвращаются в банки и что будет с просрочкой

Помню, как еще год назад сама мысль о новом кредите казалась большинству знакомых почти абсурдной: ставки зашкаливали, банки ужесточали требования, а экономисты наперебой говорили о периоде охлаждения.
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