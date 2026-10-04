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Кредитный портфель россиян превысил 40 трлн: почему заемщики возвращаются в банки и что будет с просрочкой

Кредитный портфель россиян превысил 40 трлн: почему заемщики возвращаются в банки и что будет с просрочкой

Помню, как еще год назад сама мысль о новом кредите казалась большинству знакомых почти абсурдной: ставки зашкаливали, банки ужесточали требования, а экономисты наперебой говорили о периоде охлаждения.

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