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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамос обнял Месси на поле после поражения Аргентины в финале ЧМ. К остальным аргентинцам он не подошел

В сети появилось видео с экс-защитником сборной Испании Серхио Рамосом и капитаном Аргентины Лионелем Месси после финала ЧМ-2026.

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