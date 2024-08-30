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Россия внесла в стоп-лист ряд журналистов крупнейших американских изданий

Россия внесла в стоп-лист ряд журналистов крупнейших американских изданий

 — The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times. Об этом сообщили в МИД РФ. В черный список, в частности, попали обозреватели газеты The Washington Post Дэвид Стерн, Адам Тейлор и Шейн Харрис, The New York Times — Лара Джейкс и Эндрю Крамер, The Wall Street Journal — Эмма Такер и Нейтан Ходж.

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Комментарии
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Алексей Тан
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1 д.
Алексей Тан
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1 д.
Алексей Тан
И оказывается и ГУЛАГи могут быть разными.... В России иудеи из СОЛОВКОВ... гулаг сделали.... а в США и на &quot;западе&quot;... Информационный ГУЛАГ сотворили....(с надзирателями и палачами) .... Воистину,.... они только на ЗЛО УМНЫ,... .
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1 д.

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