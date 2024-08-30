Россия внесла в стоп-лист ряд журналистов крупнейших американских изданий

Алексей Тан

И оказывается и ГУЛАГи могут быть разными.... В России иудеи из СОЛОВКОВ... гулаг сделали.... а в США и на "западе"... Информационный ГУЛАГ сотворили....(с надзирателями и палачами) .... Воистину,.... они только на ЗЛО УМНЫ,... .