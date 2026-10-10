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В объятиях золотой осени: каким будет на Урале уикэнд

Свердловская область в выходные 10–11 октября окажется в зоне комфортной осенней погоды: пасмурно, но без осадков, а температура местами поднимется до +13 градусов.

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