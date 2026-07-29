Оптоволоконный обрыв: Fingrid прекратит обслуживание опор линий связи с Россией

«Кабель будет обрезан, а опоры — разобраны»По данным источников «Коммерсанта», финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов связи о планах с 2027 года прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии связи между двумя странами.
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