Оптоволоконный обрыв: Fingrid прекратит обслуживание опор линий связи с Россией

«Кабель будет обрезан, а опоры — разобраны»По данным источников «Коммерсанта», финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов связи о планах с 2027 года прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии связи между двумя странами.