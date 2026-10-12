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Аргументы и Факты

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Дмитриев назвал ошибкой решение Мерца отказаться от топлива России

Дмитриев назвал ошибкой решение Мерца отказаться от топлива России

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал отказ канцлера Германии Фридриха Мерца от топлива из России очередной ошибкой, из-за которой страдают жители Германии.

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