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"Смерти нет": молитва о невинно убиенных жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"

"Смерти нет": молитва о невинно убиенных жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"

Чудовищную трагедию в подмосковном Крокус Сити Холле ещё предстоит осмыслить в полной мере. Но самое главное, что можно сделать сейчас – это помолиться о невинно убиенных, в минуты своей страшной гибели ставших воинами Христовыми.

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