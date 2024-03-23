"Смерти нет": молитва о невинно убиенных жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"

Чудовищную трагедию в подмосковном Крокус Сити Холле ещё предстоит осмыслить в полной мере. Но самое главное, что можно сделать сейчас – это помолиться о невинно убиенных, в минуты своей страшной гибели ставших воинами Христовыми.
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