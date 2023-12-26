Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Военные хирурги показали уникальную операцию на шее раненого бойца

Военные хирурги показали уникальную операцию на шее раненого бойца

Военные хирурги группировки войск «Запад» провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, который получил ранение во время выполнения боевых задач на Купянском направлении.

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