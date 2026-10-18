Министерство труда внедрило в eGov Mobile функцию расчёта, анализирующую более 59 показателей — от доходов и состава семьи до имущества, — чтобы казахстанцы могли заранее оценить своё материальное положение перед переходом на адресное назначение господдержки с 1 января 2027 года.