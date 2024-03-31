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Чтобы не навлечь беду: что запрещено делать верующим во время Великого поста

Чтобы не навлечь беду: что запрещено делать верующим во время Великого поста

Чтобы не навлечь беду: что запрещено делать верующим во время Великого поста Алёна Юрьева Время Великого поста для христиан – это не просто период воздержания от пищи, но и время внутреннего очищения, молитвы и саморазвития.

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