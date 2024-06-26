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Царьград

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Несчастливое место. Ещё один директор "МЕТРО МиР" в Новосибирске попал под уголовное дело

Несчастливое место. Ещё один директор "МЕТРО МиР" в Новосибирске попал под уголовное дело

В отношении директора муниципального предприятия Андрея Счастливого возбудили дело, не связанное с деятельностью скандального "МЕТРО МиРа".

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