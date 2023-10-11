Собянин: Движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Причину происшествия установит специальная комиссия Сегодня утром в Москве на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции.
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