Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" уволены: ОАК дала официальный комментарий

В руководстве сразу двух авиастроительных заводов произошли кадровые перестановки. Гендиректор "Яковлева" Богинский и управляющий директор "Туполева" Тимофеев покинули свои посты, их заменят представители руководства ОАК.
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