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Bild: Зеленский хочет лично попросить у Байдена разрешения на удары по России

Bild: Зеленский хочет лично попросить у Байдена разрешения на удары по России

Global look press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency Украинский лидер, срок полномочий которого истек 20 мая, намерен прилететь в США, чтобы лично попросить американского президента Джо Байдена снять ограничение на удары вглубь России, пишет издание Bild 14 сентября.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Этому шпанëнку в невдомёк, что России, в частности главнокомандующему ВС России Владимиру Владимировичу ни у кого разрешения применить против Украины и других пособников терроризма ТЯО, не надо! Поэтому работай головой щенок, куда тебя несëт!
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