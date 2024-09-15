EV

Evgeni Velesik

Этому шпанëнку в невдомёк, что России, в частности главнокомандующему ВС России Владимиру Владимировичу ни у кого разрешения применить против Украины и других пособников терроризма ТЯО, не надо! Поэтому работай головой щенок, куда тебя несëт!