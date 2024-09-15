Global look press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency Украинский лидер, срок полномочий которого истек 20 мая, намерен прилететь в США, чтобы лично попросить американского президента Джо Байдена снять ограничение на удары вглубь России, пишет издание Bild 14 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии