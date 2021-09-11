Институт сейсмологии и СОМЭ забрали у МОН Казахстана и передали МЧС

Астана. 11 сентября. КазТАГ – Институт сейсмологии и Сейсмологическую опытно-методическую экспедицию (СОМЭ) забрали у министерства образования и науки Казахстана и передали министерству по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент агентства.
Астана. 11 сентября. КазТАГ – Институт сейсмологии и Сейсмологическую опытно-методическую экспедицию (СОМЭ) забрали у министерства образования и науки Казахстана и передали министерству по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент агентства.
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