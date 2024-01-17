Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 5-й тур. Непомнящий сыграет с Гукешем, Дин Лижэнь против Мадсуглу и другие партии

Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Нидерланды 5-й тур Начало партий – 16.00 по московскому времени. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Алиреза Фируджа (Франция) Сантош Видит (Индия) – Макс Вармердам (Нидерланды) Александр Донченко (Германия) – Йорден ван Форест (Нидерланды) Гукеш Доммараджу (Индия) – Ян Непомнящий (Россия) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Аниш Гири (Нидерланды) Пархам Магсудлу (Иран) – Дин Лижэнь (Китай) Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Вэй И (Китай) Турнирное положение: Гири – 3,5, Фируджа – 3, Непомнящий, Прагнанандха Абдусатторов, Вэй И – по 2,5, Видит, Вармердам, Дин Лижэнь – по 2, Гукеш, ван Форест – по 1,5, Цзюй Вэньцзюнь, Донченко – по 1, Магсудлу – 0,5.
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