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РЕН ТВ

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Экс-аналитик ЦРУ назвал бессмысленным закон о мобилизации на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с РЕН ТВ назвал бессмысленным закон о мобилизации на Украине.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
&quot;Гибель того, что осталось на Украине&quot; - это, похоже, именно то, чего и добивается Зеленец по указке заокеанского куратора. Происходит истребление хохлов евреем в интересах америкосов. Как по-другому объяснить происходящее в щеневмерлой?! Разве может порядочный президент ТАК относиться к народу, избравшему его главой?! А кастрюлеголовые никак не прозреют...
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