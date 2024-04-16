ИН

Ирина Некрасова

"Гибель того, что осталось на Украине" - это, похоже, именно то, чего и добивается Зеленец по указке заокеанского куратора. Происходит истребление хохлов евреем в интересах америкосов. Как по-другому объяснить происходящее в щеневмерлой?! Разве может порядочный президент ТАК относиться к народу, избравшему его главой?! А кастрюлеголовые никак не прозреют...