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Секретный список... или все возможные мотивы/плюсы по поводу выбранного темпа СВО...

Секретный список... или все возможные мотивы/плюсы по поводу выбранного темпа СВО...

Торопыгам на подумать. Наш ответ торопыгам, истеричкам, ложно-русским и провокаторам. Сначала не верилось в начало военных действий (думал об амерах и украх лучше) Потом думал: ну два часа и .

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