За 2,5 часа сбит 51 дрон над четырьмя регионами РФ и Черным морем

Силы противовоздушной обороны России вечером 28 апреля уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Курской, Белгородской и Орловской областями, а также над Крымом и Черным морем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны.
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