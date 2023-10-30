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Смоленская Газета

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99 смолян проходят обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

99 смолян проходят обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

В Смоленской области стартовало обучение первых слушателей по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

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