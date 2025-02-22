📹❗️Ударный коптер повышенной грузоподъемности был оснащен 9,5-килограммовой противотанковой миной ТМ-62М, способной наносить критические повреждений даже высокозащищенным фортификационным сооружениям.
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📹❗️Ударный коптер повышенной грузоподъемности был оснащен 9,5-килограммовой противотанковой миной ТМ-62М, способной наносить критические повреждений даже высокозащищенным фортификационным сооружениям.