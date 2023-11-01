Ветеринар назвала возможные причины ожирения стокилограммового пса

Ожирение бездомного пса весом 100 кг, которого волонтеры обнаружили в Нижнем Новгороде, может быть связано с патологиями эндокринной системы и болезнями опорно-двигательной системы, а также с неправильным питанием.
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