На Южном Урале остановился рост производства

Индекс промышленного производства в Челябинской области ушел в минус впервые с начала 2023 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс промышленного производства в январе – августе 2024 года составил по сравнению с аналогичным периодом 2023 года 99,9%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии