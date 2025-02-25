Шансы почти нулевые: Германии потребуется экономическое чудо – эксперт

Победа консервативного кандидата Фридриха Мерца и его партии на воскресных выборах в Германии породила надежды на то, что будущий новый канцлер взмахнет волшебной палочкой и положит конец многолетней экономической стагнации.
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