Пашинян на саммите «ШОС+» демонстративно «забыл» русский язык На заседании Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС+», прошедшем 1 сентября в Бишкеке, премье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Профессиональный ...
- А МИД России предуп...
- Кумулятивно-режущ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым