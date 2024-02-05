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«Лейкерс» нацелены на приобретение защитного игрока периметра перед дедлайном

Об этом сообщает обозреватель Йован Буха из The Athletic. Отмечается, что «озерникам» будет непросто осуществить цель, потому что многие команды интересуются подобными игроками и запрашиваемая цена будет высокой.

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